Berlin (dpa/bb) – Eine 59 Jahre alte Frau ist in Berlin-Mitte von einem Reisebus erfasst worden. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall am Mittag lebensbedrohlich verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer soll demnach die Frau mit dem Bus beim Rechtsabbiegen erfasst haben. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. Weitere Verletzte neben der Frau gab es laut Polizei zunächst nicht.