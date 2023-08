Berlin (dpa/bb) – Der Mittwoch wird bewölkt und regnerisch in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, beginnt der Tag locker bewölkt, am Vormittag zieht es aber zu. Nachmittags setzt im Westen Regen ein, der abends über Oder und Neiße abzieht. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag wird es ungemütlich: Im Nordwesten von Brandenburg ziehen Schauer und Gewitter auf, vereinzelt mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Verlauf der Nacht beruhigt sich das Wetter. Im Berliner Raum erwarten die Meteorologen in der Nacht nur Schauer mit geringer Gewitterneigung, südlich von Berlin bleibt es größtenteils trocken. Es kühlt auf 17 bis 15 Grad ab. Schauer und Gewitter gibt es am Donnerstag vor allem in der nördlichen Hälfte von Brandenburg und Berlin. Im Süden Brandenburgs wehen stürmische Windböen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad.

In der Nacht zum Freitag lockert es auf und die Schauer ziehen sich zurück bei Tiefstwerten um die 15 Grad. Am Freitag bleibt es überwiegend trocken, nur zwischendurch gibt es einzelne Schauer. Die Temperaturen steigen auf etwa 23 Grad.