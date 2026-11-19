Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Auch am Donnerstag wird es in Berlin und Brandenburg nass und der Schirm sollte nicht vergessen werden. Der Tag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wolkig und mit vereinzelten Schauern. Ab der Mittagszeit zieht dann auch von Westen her noch einmal verstärkt Regen auf. Die Temperaturen erreichen 6 Grad in der Prignitz und 12 Grad in der Niederlausitz. In Berlin werden 9 Grad erwartet.

Stark bewölkt bleibt es meist auch in der Nacht und gebietsweise soll es regnen. Im Norden lockert es in der zweiten Nachthälfte wieder etwas auf, so der DWD weiter. Dort ist bei Temperaturen um 1 Grad Glätte möglich. Im restlichen Gebiet sinken die Tiefstwerte auf 3 bis 6 Grad ab.





Regen und Glätte bleiben erhalten

Der Freitag startet im Norden leicht bewölkt, im Süden bleibt es derweil bedeckt mit Regen. Die Temperaturen erreichen zwischen 4 und 7 Grad. In der Nacht können diese bis knapp unter den Gefrierpunkt fallen und dadurch überfrierende Nässe mit sich bringen.

Am Samstag werden vom DWD noch lokale Schauer erwartet. Die Temperaturen liegen dann zwischen 5 und 7 Grad. Der Regen zieht in der Nacht aber wieder ab, die Schauerneigung ist demnach nur noch gering. Bei 0 bis 2 Grad ist erneut lokale Glätte möglich.