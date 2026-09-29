Berlin (dpa) – Die Regenbogenbank am Gedenkort für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) im Berliner Tiergarten ist erneut beschädigt worden. Sieben Latten wurden in der Nacht von der Bank entfernt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der rbb berichtet. Hinweise auf die Täter gibt es der Polizei zufolge nicht. Dies gilt auch für die zurückliegenden Fälle.

Regenbogenbank erst Freitag repariert

Die Bank im Tiergarten wurde bereits mehrfach beschädigt oder zerstört. Zuletzt war am Donnerstagabend (24.09.) entdeckt worden, dass eine Latte demontiert und zwei weitere Latten beschädigt wurden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Bank direkt am Folgetag wieder repariert. Auch die neuen Schäden sollen schnell behoben werden.





Die regenbogenfarbige Bank wurde am 6. August in der Nähe des Anschlagsorts aufgestellt. Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der 21-jährige islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Danach griff er mit einer Machete weitere Menschen an und floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.