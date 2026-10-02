Berlin (dpa) – Unbekannte haben die Regenbogenbank im Tiergarten großflächig mit schwarzer Farbe besprüht, die an die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Day (CSD) im Juli erinnert. Polizisten bemerkten am frühen Morgen in der Nähe starken Farbgeruch, wie die Polizei mitteilte. Als sie dem nachgingen, entdeckten sie die Schmiererei. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die eigentlich in Regenbogenfarben gestaltete Sitzbank wurde am 6. August in der Nähe des Anschlagsorts aufgestellt. Seither wurde sie immer wieder beschädigt. Erst vor wenigen Tagen wurden Holzlatten der Sitzfläche herausgerissen.





Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der 21-jährige islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren. Danach griff er mit einer Machete weitere Menschen an und floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.