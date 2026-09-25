Berlin (dpa) – Die Regenbogenbank am Gedenkort für den islamistischen Terroranschlag auf den Christopher Street Day (CSD) im Berliner Tiergarten ist erneut zum Teil zerstört worden. Nach Angaben der Polizei wurden eine bunte Holzlatte demontiert und zwei weitere Latten beschädigt. Das sei am Donnerstagabend entdeckt worden. Über die Täter war zunächst nichts bekannt.

Die Bank in Regenbogenfarben war am 6. August nahe dem Ort des Anschlags aufgestellt worden. Anfang September wurde sie zerstört. Nach der Reparatur stellte der Bezirk sie am 14. September wieder auf. Auch ein eigens gepflanzter Baum am Gedenkort, der aus der Erde gerissen worden war, wurde wieder eingesetzt.





Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der 21-jährige islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Danach griff der Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.