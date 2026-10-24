Potsdam/Berlin (dpa/bb) – Regen, Wolken und etwas Wind bestimmen das Wetter am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Auch der heutige Samstag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Regen und einem bedeckten Himmel.

Am Abend ziehen die Niederschläge dann nach Osten hin ab, und die Wolken lockern auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Der Wind weht mäßig aus Süden. Der DWD erwartet zeitweise Böen, vereinzelt sind auch stürmische Böen möglich.





Am Sonntag frischt der Wind leicht auf, und es wird weiterhin mit einzelnen stürmischen Böen gerechnet. Laut DWD regnet es zeitweise. Später am Tag erwarten die Wetterexperten nur noch einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich Höchstwerte zwischen 11 und 14 Grad.

Auch der Wochenstart bringt wolkiges Wetter mit einzelnen Schauern. Es bleibt teils windig: Der DWD erwartet mäßigen Wind sowie vorübergehend Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen der Prognose zufolge zwischen 12 und 14 Grad.