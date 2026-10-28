Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Heute ziehen Wolken und Regen über Berlin und Brandenburg hinweg. Sie sollen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in einem dünnen Band von Westen nach Osten ziehen. Danach bleibt es wechselnd bewölkt, zeitweise guckt aber auch mal die Sonne heraus. Die Höchstwerte erreichen zwischen 11 und 15 Grad.

Ähnlich sieht es dann auch in der Nacht aus. Es ziehen wieder vermehrt Wolken auf und auch leichter Regen setzt laut dem DWD ein. Die Temperaturen fallen aber auf 6 bis 2 Grad ab.





Nebel zieht auf

Am Donnerstag zieht der Regen wieder ab. Örtlich lockert es auf und bleibt dann bei 11 bis 13 Grad auch trocken. In der Nacht kommen zu den Auflockerungen zudem noch Nebel und Hochnebel hinzu. Dann fallen die Temperaturen auf bis zu 4 Grad.

Am Freitag bleibt der Himmel dann bewölkt. In Teilen wird es auch den ganzen Tag neblig-trüb sein, so der DWD weiter. Erneut erreichen die Temperaturen 11 bis 13 Grad und fallen in der Nacht wieder auf bis zu 3 Grad ab.