Potsdam/ Berlin (dpa/bb) – Graue und teils nasse Tage stehen den Menschen in Berlin und Brandenburg bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute zunächst einen bedeckten Himmel, in der Osthälfte regnet es demnach. Ab dem Vormittag lockern die Wolken dann von Westen her auf und auch die Niederschläge hören auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, vereinzelt kommt es zu Windböen.

Für Freitag rechnen die Wetterexperten lediglich regional mit etwas Regen. Zunächst ist es wolkig, später verdichtet sich die Bewölkung von Westen her. Die Höchstwerte erreichen demnach Werte zwischen 12 und 15 Grad.





Am Samstag könnte es dann in der ganzen Region nass werden: Der DWD prognostiziert Regen, bei einem bedeckten Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Vereinzelt kommt es auch am Samstag zu Windböen.