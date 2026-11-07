Berlin (dpa) – Hertha BSC will der Konkurrenz in der 2. Fußball-Bundesliga weiter enteilen und den Abstand auf Verfolger VfL Wolfsburg mit Ex-Kapitän Fabian Reese auf zwölf Punkte vergrößern. Der ungeschlagene Berliner Tabellenführer empfängt den Drittplatzierten aus Niedersachsen zum Topspiel heute (20.30 Uhr/Sky und RTL Nitro). Rund 65.000 Fans werden erwartet.

Aufgrund der Rückkehr des einstigen Publikumslieblings Reese birgt das Spitzenspiel viel Brisanz. Im Sommer war der 28-Jährige zum Ligakonkurrenten gewechselt. Seitdem schlägt dem Offensivspieler vor allem in den sozialen Medien viel Wut entgegen.





Hertha hat vor dem Spiel um Respekt geworben, aber keinen gesonderten Austausch mit den Fans gesucht. «Wir wünschen uns, dass Fabian bei seiner Rückkehr den Respekt erfährt, den er sich bei uns erarbeitet hat», teilte der Verein mit.