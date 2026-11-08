Berlin (dpa) – Das Dauerpfeifkonzert für ihren Verlobten Fabian Reese bei seiner Rückkehr nach Berlin hat Partnerin Johanna Grünewald schockiert. «Ich bin immer noch sprachlos über das, was heute passiert ist. Das hat für mich jede Grenze überschritten», schrieb Grünewald nach dem 1:2 des VfL Wolfsburg mit Reese bei dessen Ex-Club Hertha BSC. «Für uns als Familie war das einfach nur schrecklich.»

Reese war im Sommer von Berlin nach Niedersachsen gewechselt. Die Hertha-Fans nehmen ihrem früheren Publikumsliebling den Wechsel übel. Bei seinem ersten Spiel im Olympiastadion wurde der 28-Jährige bei jeder Aktion lautstark ausgepfiffen. Nach der Partie wirkte Reese frustriert, äußerte sich aber nicht öffentlich. Seinen eigenen Instagram-Account hat er abgeschaltet.





Grünewald, die im Stadion dabei war, schrieb, wer die Schuld für die Pfiffe bei Reese suche, «sollte sich vielleicht mal fragen, wie viel Menschlichkeit bei all dem noch übrig bleibt.» Sie bedankte sich aber auch dafür, dass es auch vereinzelt liebe Worte gab.

Nach dem Transfer hatten Reese und Grünewald von Anfeindungen in sozialen Medien berichtet. Der 28-Jährige wurde auch von Fans anderer Teams immer wieder ausgepfiffen.