Berlin (dpa/bb) – Brandenburgs wohl schillerndster Gastronom René Dost könnte sich nach seiner Erfahrung bei «Big Brother» eine Rückkehr ins Reality-TV vorstellen. «Ich würde Dschungelcamp machen», sagte «Redo» in Potsdam. Der Ausflug in den «Big Brother» sei eine schöne Erfahrung gewesen. «Ich habe da für mich persönlich viel mitgenommen.»

«Wie eine Buchstabensuppe so eine Geschmacksexplosion sein kann», sagte der Gastronom, der bei dem Reality-Format Verzicht lernen musste. «Man denkt über viele Sachen anders nach, wenn man im warmen Haus wohnt und immer warmes Wasser hat.» Bei «Big Brother» sei es manchmal nur die «Katzenwäsche» mit kaltem Wasser gewesen.





Dost hat sich über Jahrzehnte ein kleines Gastro-Imperium mit 40 Geschäftsbereichen erarbeitet. Nach eigenen Angaben machte er zuletzt damit rund 20 Millionen Euro Umsatz. Aus seinem XXL-Restaurant in Ketzin wurde eine Kette. Dazu kommen Restaurants, Cafés und ein Hotel am Motzener See. Seit einiger Zeit hat sich «Redo» einen Namen als Influencer gemacht.