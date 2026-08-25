Berlin (dpa/bb) – Für die Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September gibt es neben dem bekannten Wahl-O-Mat nun auch eine weitere Wahlhilfe der gemeinnützigen Internet-Plattform «FragDenStaat». Der sogenannte Real-O-Mat basiere nicht auf Wahlversprechen und eigenen Aussagen der Parteien, sondern betrachte das tatsächliche Abstimmungsverhalten von Abgeordneten, wie die Transparenz- und Rechteplattform mitteilte.

Der Real-O-Mat wurde den Angaben zufolge erstmals zur Bundestagswahl 2025 zur Verfügung gestellt. Bei der Wahlhilfe zur Abgeordnetenhauswahl können sich die Nutzer zu 15 Forderungen der vergangenen Legislaturperiode positionieren. Anschließend erfahren sie, welche Fraktion deckungsgleich abgestimmt hat und sehen auch, wie die Positionen begründet wurden. Zudem werden Anträge und Debatten zum Nachlesen verlinkt.





Der Real-O-Mat ist unter https://real-o-mat.de/ zu finden. Der Wahl-O-Mat ging am Montag online – knapp vier Wochen vor der Wahl. Nach der Bewertung von 38 Forderungen will der Wahl-O-Mat zeigen, welcher Partei und welchem Programm man inhaltlich nahesteht. Zu finden ist die Internetseite unter www.wahl-o-mat.de.