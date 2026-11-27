Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat acht Wohnungen und Räume wegen mutmaßlichen Drogenhandels durchsucht und zwei verdächtige Männer festgenommen. Beschlagnahmt wurden dabei am Donnerstag in verschiedenen Stadtteilen sechs Kilogramm Kokain, zwei Kilogramm Amphetamin, sieben Kilogramm Cannabis und 250 Gramm Ecstasy. Außerdem wurden mehr als zehntausend Euro Bargeld und drei Autos beschlagnahmt.

Auch Schüsse und Erpressungsverdacht im Fokus

Bei der Razzia ging es außerdem um Schüsse auf ein Haus in Lankwitz im Oktober und den Verdacht der Erpressung. In dem Zusammenhang beschlagnahmte die Polizei unter anderem zwei Macheten, einen Baseballschläger, zwei Reizstoffsprühgeräte und erneut ähnlich viel Bargeld. Insgesamt wurde gegen vier Männer ermittelt. Die zwei festgenommenen mutmaßlichen Dealer waren 27 und 29 Jahre alt.



