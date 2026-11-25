Potsdam (dpa) – Nach dem Vorgehen gegen eine mutmaßlich rechtsextreme Terrorgruppe dringt Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (CDU) auf ein stärkeres Vorgehen gegen eine Radikalisierung junger Menschen über soziale Medien. Die Bundesanwaltschaft ließ drei mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Terrorgruppe festnehmen – darunter ist ein 14-Jähriger aus Brandenburg.

Die Mitglieder radikalisierten sich über Chatgruppen und soziale Medien und verabredeten sich zu schwersten Straftaten, zu Brandanschlägen hin zur Tötungsabsicht, sagte Redmann im Landtag in Potsdam. Er sprach mit Blick auf andere rechtsextremistische Gruppen wie etwa die «Letzte Verteidigungswelle» von einem «Phänomen».





Redmann sieht Plattformen in der Pflicht

Internet-Plattformen sollten stärker reguliert werden, um zu verhindern, dass junge Menschen abdrifteten und in die Fänge Dritter gerieten, so dass sie am Ende im Alter von 14 oder 15 Jahren sich verabredeten, um Mordanschläge zu begehen, sagte Redmann. Das sei sehr besorgniserregend, es gehe fast noch um Kinder.

Die Gruppierung soll aus der sich schnell radikalisierenden Internetgruppe «Terror 18» entstanden sein. Unter anderem soll ein Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Niedersachsen geplant gewesen sein. Das Verfahren geht nach Angaben der Bundesanwaltschaft auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück.

14-Jähriger aus Brandenburg festgenommen

Nach Angaben des Innenministers handelt es sich bei dem festgenommenen Verdächtigen aus dem Landkreis Teltow-Fläming um einen 14-Jährigen. Zudem gab es weitere Durchsuchungen in mehreren Bundesländern – unter anderem auch im Landkreis Dahme-Spreewald. Hier sprach Innenminister Redmann von einem Zeugen.

Minister: Ermittlern mehr Befugnisse geben

Die Gruppierung wollte im Namen von «Terror 18» schwerste Straftaten begehen – vor allem Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur gezielten Tötung von Ausländern und politischen Gegnern, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Den für Ende Oktober mutmaßlich geplanten Anschlag auf ein Flüchtlingsheim habe die Polizei verhindern können.

Minister Redmann sagte, der Fall zeige auch, wie wichtig es sei, dass die Ermittlungsbehörden mehr Befugnisse bekämen, um in solche geschlossenen Chatgruppen vordringen zu können und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. «Es sind ja hier auch geheimdienstliche Erkenntnisse, die zur Anwendung kamen durch den Bund.»