Berlin (dpa/bb) – Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Drogen-Bande in Berlin und Brandenburg haben Polizisten 14 Männer festgenommen und allein 25 Kilogramm Kokain sichergestellt. Nach den Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden damit mehr Verdächtige gefasst als zunächst angegeben. Ein Richter soll heute darüber entscheiden, ob die Männer im Alter von 25 bis 42 Jahren in Untersuchungshaft kommen.

Sie sollen einer insgesamt mindestens 20-köpfigen Bande angehören, die seit Ende 2024 im Visier der Polizei steht. Bei den Durchsuchungen am Donnerstag in fast 30 Wohnungen und Geschäftsräumen wurden laut Staatsanwaltschaft auch rund 3,5 Kilogramm von dem synthetischen Wirkstoff Ketamin und mehr als 2 Kilo Amphetamine sowie jeweils rund 500 Gramm Heroin und Crystal gefunden. Zudem wurden nach den Angaben rund 100.000 Euro Bargeld sichergestellt sowie Waffen, Macheten und Messer.



