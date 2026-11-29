Neuruppin/Heiligengrabe (dpa/bb) – Bei einem Raubüberfall in einer Autobahnraststätte an der Autobahn 24 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist der Täter nach Polizeiangaben unerkannt mit etwas Wechselgeld entkommen. Bei der Fahndung nach dem maskierten Täter setze die Polizei in der Nacht zum Samstag auch ein Fährtenhund ein, wie ein Behördensprecher mitteilte.

Nach den Angaben war die Raststätte Prignitz-West an der A24 in Richtung Berlin bereits geschlossen, als der Täter kurz nach Mitternacht mit Hilfe einer Leiter über ein Fenster einbrach. Eine Reinigungskraft war zu der Zeit alleine im Gebäude, wie es hieß. Der Ungekannte habe den 48-Jährige mit einer Schere bedroht und Handy sowie Bargeld gefordert. Danach habe der Mann die Räume nach Wertgegenständen durchsucht, bevor er flüchtete.



