Berlin (dpa/bb) – Ein bewaffneter 42-Jähriger hat einen jüngeren Mann in Berlin angegriffen und rassistisch beleidigt. Den alarmierten Polizisten sagte er am Samstagnachmittag am Ostkreuz in Friedrichshain, dass er «Jagd auf Inder» machen werde, wie die Polizei mitteilte. Die rassistischen Äußerungen gegen den 25-Jährigen seien auf Türkisch gefallen, hieß es. Bei dem 42-Jährigen wurden ein Messer, eine Schreckschusspistole mit Munition und die Fahne einer extremistischen Vereinigung gefunden.

Nach Zeugenaussagen schrie der 42-Jährige gegen 15.00 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs herum. Dann griff er den 25-Jährigen an, der an einer Bushaltestelle stand. Er soll ihn auf die Straße geschleudert und auf seinen Kopf eingeschlagen haben. Zeugen griffen ein, erst Polizisten konnten den Angriff jedoch beenden und den 42-Jährigen festnehmen. Anschließend habe er den 25-Jährigen weiter wegen dessen Herkunft beleidigt.



