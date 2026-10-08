Berlin (dpa/bb) – Der Wagen einer Frau ist in Weißensee von einem anderen Fahrzeug so touchiert worden, dass er auf die Straßenbahngleise geraten ist – und ausbrannte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Der Unfall passierte auf der Buschallee, die danach lange gesperrt war.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 55 Jahre alter Autofahrer, soll deutlich zu schnell gefahren sein. Er fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zunächst gegen mehrere parkende Fahrzeuge und dann gegen den Wagen der Frau.



