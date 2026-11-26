Berlin (dpa/bb) – Knapp drei Wochen vor der geplanten Räumung mehrerer Wohnungen sind in der Nähe des früher besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 eine Mülltonne und ein Sofa angezündet worden. Die Feuerwehr löschte die beiden Brände in der Nähe des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Abgesichert wurden die Einsätze demnach von der Polizei. Ein Zusammenhang zu der Räumung werde geprüft.

Gegen Mitternacht brannte laut Polizei zunächst die Mülltonne, zwei Stunden später ging die Couch in Flammen auf. Den ersten Feuerwehreinsatz unterstützte ein Polizeihubschrauber. Ein Verdächtiger wurde festgenommen – der 35-Jährige soll ein Regal in das zweite Feuer geworfen haben. Seine Personalien wurden aufgenommen, dann kam er wieder auf freien Fuß.





Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt, da von einem politischen Motiv ausgegangen wird.

Räumung soll am 15. Dezember stattfinden

Die Wohnungen sollen nach jahrelangem Rechtsstreit am 15. Dezember geräumt werden. Entsprechende Ankündigungen wurden in der vergangenen Woche den Betroffenen zugestellt, wie der Sprecher der Berliner Zivilgerichte, Sebastian Jungnickel, auf Anfrage mitteilte.

Für die Räumung der letzten Hochburgen der linksextremen Szene in Berlin hat der Gerichtsvollzieher die Polizei um Amtshilfe gebeten. Es ist davon auszugehen, dass die Beamten mit einem Großaufgebot vor Ort sein werden. Die linke Szene Berlins hat sich gegen Räumungen immer wieder heftig gewehrt.