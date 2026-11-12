Berlin (dpa/bb) – Ein bewaffneter Räuber hat in Berlin-Friedrichshain einer Seniorin die Handtasche gestohlen und ihren Begleiter schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen forderte der Täter mit vorgehaltener Schusswaffe am Mittwochabend die Handtasche der 78-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der gleichaltrige Begleiter der Frau drängte den Räuber in Richtung Straße.

Laut Polizei soll der Räuber dem Mann mit der Waffe ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Die Frau soll der Täter zu Boden gestoßen und ihr die Handtasche entrissen haben. Der Räuber flüchtete mit einem Leihfahrrad. Der 78-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Frau wollte sich zunächst nicht ärztlich behandeln lassen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubs.



