Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben einen Mann in Berlin-Friedrichshain mit einem Hammer angegriffen, verletzt und ausgeraubt. Der 27-Jährige war am Samstagabend zu Fuß in der Simon-Dach-Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Drei Männer kamen aus der Boxhagener Straße, einer von ihnen soll demnach den Fußgänger gegen einen Hauseingang gedrückt haben.

Er soll ihn mit dem Hammer gegen die Beine und den Oberkörper geschlagen haben. Währenddessen sollen die zwei anderen Angreifer ihn durchsucht und Wertgegenstände gestohlen haben. Anschließend sollen sie wieder zurück in die Boxhagener Straße geflüchtet sein. Der Überfallene kam mit Verletzungen an Beinen und Oberkörper zur Behandlung ins Krankenhaus.



