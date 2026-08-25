Berlin (dpa/bb) – Ein Transporter hat an einer Kreuzung in Berlin-Prenzlauer Berg eine Radfahrerin angefahren und erheblich verletzt. Die 74 Jahre alte Radlerin erlitt bei dem Unfall am Montagvormittag Kopf- und Gesichtsverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde demnach zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und dem Hergang. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Radfahrerin bei Grün an der Kreuzung zur Kollwitzstraße die Danziger Straße überquert haben. Der Transporterfahrer soll Rot gehabt haben. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß, wie es hieß.



