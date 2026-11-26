Berlin (dpa/bb) – Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Berlin-Westend ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Lastwagenfahrer vom Messedamm nach rechts auf die Avus abbiegen, als er mit der aus entgegengesetzter Richtung kommenden Radfahrerin kollidierte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb.

Messedamm nach Unfall gesperrt

Der Messedamm wurde nach dem Unfall am frühen Abend zwischen der Halenseestraße und der Jafféstraße gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



