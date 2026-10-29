Luckau (dpa/bb) – Eine Radfahrerin ist nach einem Sturz in Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) in einer Klinik an ihren Verletzungen gestorben. Die 68-jährige Frau war am Dienstag vergangener Woche mit dem Fahrrad gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Die Radlerin wurde demnach zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am gestrigen Mittwoch wurde nun die Polizei darüber informiert, dass die Frau in einer Klinik an den Folgen des Unfalls gestorben ist. Unklar ist, warum die Frau stürzte. Die Ermittlungen zur Unfallursache hätten durch Zeugenaussagen ergeben, dass keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt waren, wie es in einer Mitteilung hieß.



