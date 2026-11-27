Berlin (dpa/bb) – Nach dem tödlichen Unfall einer Radfahrerin mit einem Lkw in Berlin-Charlottenburg ist das Alter der Frau noch unbekannt. Es könne noch nicht mitgeteilt werden, weil die Angehörigen bislang nicht verständigt seien, hieß es von der Polizei.

Die Frau war am Donnerstagabend gestorben, nachdem sie mit dem Lastwagen zusammengestoßen war. Der Lkw-Fahrer wollte nach den Erkenntnissen der Polizei vom Messedamm nach rechts auf die Autobahn Avus abbiegen. Die Frau kam aus der entgegengesetzten Richtung und fuhr demnach gegen die Fahrtrichtung der Straße. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb. Die Frage, wer an dem Unfall die Schuld trägt, wird untersucht und ist noch ungeklärt.





Die Frau ist das 39. Unfallopfer im Straßenverkehr in Berlin im laufenden Jahr und davon der fünfte Mensch, der mit dem Rad unterwegs war. Außerdem starben elf Fußgänger, neun Autofahrer oder Autoinsassen, acht Motorrad- und Rollerfahrer und sechs Menschen in sonstigen Verkehrsmitteln. Die Zahlen der Verkehrstoten schwankten in den vergangenen zehn Jahren in Berlin zwischen 33 und 56. In den Flächenländern mit vielen Landstraßen und schnelleren Autofahrten sind sie deutlich höher.