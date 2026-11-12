Herzberg (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in einem Krankenhaus an den Folgen eines Sturzes gestorben. Der 56-Jährige war im Oktober in Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) aus zunächst unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann reanimiert und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Dort erlag er vergangene Woche seinen Verletzungen. Die Polizei stellte nach dem Sturz das Fahrrad sicher und leitete Ermittlungen ein.