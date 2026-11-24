Berlin (dpa/bb) - Fußball-Bundesligist Union Berlin bangt vor dem Wiedersehen mit Erfolgstrainer Urs Fischer um mehrere Spieler. Beim Trainingsauftakt vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlte neben den bereits ausgefallenen Spielern Josip Juranovic, Felix Uduokhai sowie Livan Burcu auch Rani Khedira.

Nach Klubangaben habe sich der Vizekapitän am Sonnabend beim 1:5 gegen RB Leipzig verletzt. Khedira spielte zwar durch. Später seien dann Beschwerden aufgetreten, sodass ein Einsatz in Mainz womöglich nicht umsetzbar sei.





Dazu ist Verteidiger Juranovic weiterhin erkrankt. Abwehrkollege Uduokhai sowie Offensivmann Burcu sind verletzt.