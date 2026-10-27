Berlin (dpa/bb) – Über 2.000 pyrotechnische Gegenstände, eine Schreckschusswaffe und ein Messer hat die Polizei in der Wohnung eines Jugendlichen in Berlin-Kreuzberg sichergestellt. Einsatzkräfte fanden am Montag ebenfalls Pfefferspray, Bargeld im vierstelligen Bereich und mehrere gefälschte Ausweispapiere, wie die Behörde mitteilte. Demnach dürfe ein Teil der beschlagnahmten Pyrotechnik nur durch ausgebildete Pyrotechniker erworben und genutzt werden.

Vier Verletzte bei Festnahme

Laut Polizei beobachteten zivile Einsatzkräfte den Jugendlichen am Mittag in Mitte beim Verkauf von Pyrotechnik. Als die Kräfte sich zu erkennen gaben, soll der Verdächtige sie mit Pfefferspray besprüht haben und geflüchtet sein. Passanten sollen versucht haben, den flüchtenden Verdächtigen zu stoppen, sie seien ebenfalls mit Pfefferspray verletzt worden.





Der Jugendliche konnte festgenommen werden. Kurz darauf erfolgte die Durchsuchung. Drei Passanten und ein Polizeibeamter erlitten Augen- und Atemwegsreizungen, die ambulant vor Ort versorgt wurden. Die Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz.