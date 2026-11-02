Groß Kreutz (dpa/bb) – Pyrotechnik hat auf der Autobahn 10 bei Groß Kreutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war eine 71-jährige Autofahrerin am Sonntagvormittag in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als beim Passieren einer Brückenunterführung ein bislang unbekannter Gegenstand die Frontscheibe und das Fahrzeugdach traf.

Beim Aufprall sei der Gegenstand detoniert. Am Fahrzeugdach habe die Polizei Rückstände von Pyrotechnik festgestellt. Ob der Gegenstand von der Brücke geworfen worden sei, sei bislang unklar. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beeinträchtigt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



