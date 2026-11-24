Prenzlau (dpa/bb) – Nach der Prügelattacke auf einen 17-Jährigen während einer Zugfahrt hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt. Bei den mutmaßlichen Angreiferinnen handelt es sich um drei Teenagerinnen im Alter von 13, 15 und 17 Jahren, die der Polizei bereits bekannt sind, wie die Behörde mitteilte. Wie es mit dem Trio weitergeht, ob etwa Anklage erhoben wird, entscheide die Justiz. Für welche Taten die drei Verdächtigen der Polizei bereits bekannt sind, dazu lagen keine Angaben vor.

Nach Angaben der Polizei waren die Täterinnen am späten Samstagabend bereits während der Fahrt in dem Regio von Eberswalde nach Prenzlau (Uckermark) auf den 17-Jährigen «losgegangen». Dabei hätten sie den Jugendlichen, der «gesundheitlich eingeschränkt» sei, mehrfach geschlagen und getreten. Am Bahnhof in Prenzlau soll das Trio zudem versucht haben, den Jugendlichen aufs Gleisbett zu stoßen.





Die drei Verdächtigen hätten laut Polizei ihr Vorgehen mit dem Handy gefilmt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Im Zuge der Ermittlungen kristallisierten sich bald drei Jugendliche als Tatverdächtige heraus. Auch ein Video, das das Trio vom Geschehen angefertigt haben soll, konnte gesichert werden.