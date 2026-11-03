Cottbus (dpa/bb) – Ein Lehrer steht am heutigen Dienstag (9.00 Uhr) wegen eines mutmaßlichen Übergriffs auf Schüler vor dem Amtsgericht Cottbus. Der Mann soll im September 2023 gegenüber zwei Jungen in einer Cottbuser Schule gewalttätig geworden sein. Beide Jungen waren laut dem Verein Opferperspektive damals zwölf Jahre alt und haben einen Migrationshintergrund. Einer der Jungs sei nach dem Angriff in eine Klinik gekommen. Auch ein mögliches rassistisches Motiv spielte bei den Ermittlungen nach der Anzeige durch die Eltern eine Rolle.

Vom Bildungsministerium hatte es nach Bekanntwerden des Vorfalls geheißen, man bedauere sehr, dass es zu dem geschilderten Fall gekommen sei. «Alle beteiligten Stellen haben die Aufarbeitung sehr ernst vorgenommen – auch unter Einbeziehung der Sorgeberechtigten.» Details wurden mit Verweis auf den Datenschutz nicht genannt.



