Berlin/Karlsruhe (dpa) – Der Beginn des Prozesses gegen eine mutmaßliche Spionin Russlands hat sich am Vormittag verzögert. Die Angeklagte habe gesundheitliche Probleme und werde von Rettungssanitätern versorgt, sagte eine Gerichtssprecherin. Zunächst stand demnach noch nicht fest, ob der Prozess vor dem Kammergericht Berlin wie geplant starten kann.

Der Deutsch-Ukrainerin wird geheimdienstliche Agententätigkeit zur Last gelegt. Die oberste deutsche Anklagebehörde, die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, wirft der 57-jährigen Frau vor, Informationen an einen Mitarbeiter und Geheimdienstagenten der russischen Botschaft in Berlin weitergegeben zu haben. Die mutmaßliche Spionin soll dem Mann jahrelang Hinweise zu hochkarätigen Veranstaltungen gegeben und dafür gesorgt haben, dass er diese besuchen konnte. Die Frau sitzt seit ihrer Festnahme im Januar in Untersuchungshaft.



