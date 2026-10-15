Berlin (dpa/bb) – Eine Gruppe von politischen Aktivisten soll Protestplakate an mehreren Parteibüros der CDU in Berlin angebracht haben. Einsatzkräfte stießen in der Nacht zu Donnerstag an einem Büro am Britzer Damm auf die Plakate mit politischem Inhalt, wie die Polizei mitteilte. Etwas später erwischten demnach Beamte einer Einsatzhundertschaft in der Markgrafenstraße in Berlin-Kreuzberg eine dreiköpfige Gruppe auf frischer Tat, als sie Plakate an dem dortigen Parteibüro anbrachte.

Die Verdächtigen flüchteten, die Polizei nahm kurz darauf eigenen Angaben zufolge eine 25-Jährige aus der Gruppe fest. In ihrem Rucksack fanden die Polizisten weitere Plakate mit identischem Inhalt. Was genau draufstand, wurde nicht bekannt. Die Frau habe gehen können, nachdem ihre Personalien aufgenommen worden seien. Eine weitere Plakatierung wurde später am Parteibüro in der Uhlandstraße entdeckt.





Wegen eines mutmaßlich politischen Hintergrunds hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.