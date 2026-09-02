Berlin (dpa/bb) – Die Berliner AfD hat bei einem Wahlkampftermin in Neukölln Proteste geerntet. Demonstranten riefen Slogans wie «Nazis raus» und «Ganz Berlin hasst die AfD», die Polizei war vor Ort. Hintergrund des Termins, der am Hermannplatz begann und durch die Sonnenallee führte, war ein Besuch der FPÖ Wien. Geplant war eine gemeinsame Begehung eines Brennpunktkiezes. Aus der Berliner AfD waren Thorsten Weiß und Alexander Bertram dabei.

Die AfD tauschte sich schon anderorts mit der rechten Schwesterpartei FPÖ («Freiheitliche Partei Österreichs») aus, die auf jahrzehntelange Regierungserfahrung zurückblickt. Sachsen-Anhalts Spitzenkandidat Ulrich Siegmund reiste Anfang des Jahres mit Mitstreitern nach Salzburg zur FPÖ.



