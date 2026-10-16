Berlin (dpa/bb) – Wegen Protesten von Schülern und Schülerinnen vor einem Gymnasium in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei Kinder aus dem Schulgebäude begleitet. Betroffen waren demnach überwiegend Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klassen. Sie wurden in enger Abstimmung mit der Schulleitung des Gymnasiums über einen Nebeneingang zu einer Grundschule gebracht, wie Polizeisprecher Florian Nath sagte.

Die etwa 60 Schülerinnen und Schüler werden dort vom Notfall- und Krisendienst sowie Lehrkräften bis zum regulären Unterrichtsende betreut, wie die Polizei auf ihrem WhatsApp-Kanal mitteilte. Eltern könnten sie dort abholen.





Seit dem Morgen demonstrieren ältere Schülerinnen und Schüler vor dem Gymnasium. Nach Angaben der Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht geht es um Forderungen nach mehr Geld für Bildung und gegen eine Wehrpflicht. Die Schule informierte am Morgen Eltern und Kinder, dass der Zugang blockiert sei.