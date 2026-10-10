Berlin (dpa) – Mehr als tausend Menschen haben an einer propalästinensischen und antiisraelischen Demonstration im Berliner Regierungsviertel teilgenommen. Sie versammelten sich am Nachmittag gegenüber dem Kanzleramt. Die Polizei sprach von etwas mehr als 1.000 Teilnehmern.

Zu sehen waren zahlreiche Palästina-Fahnen. Auf einem großen Transparent stand: «Staatsräson Völkermord» und auf einem weiteren «Schluss mit Besatzungsterror». In Sprechchören riefen die Demonstranten: «Free Palestine, free Palestine» (Befreit Palästina). Und : «Fuck you Israel».





Eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten mit Israelfahnen forderte dagegen: «Free Berlin from Hamas!» (Befreit Berlin von der Hamas). Angemeldet war die Veranstaltung mit 3.000 Teilnehmern unter dem Titel «United4Palestine – No Peace on Stolen Land» (deutsch: Vereint für Palästina – Kein Frieden auf gestohlenem Land). Die Demonstranten wollten durch das Regierungsviertel Richtung Potsdamer Platz ziehen.

Demo kurz nach dem Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas

Vor drei Jahren, am 7. Oktober 2023, griffen Terroristen der islamistischen Hamas Israel an und töteten weit mehr als tausend Menschen. Einige Tage danach begann der Gegenangriff der israelischen Armee mit zehntausenden Toten. Dagegen hat es auch in Berlin immer wieder Proteste gegeben.

An einer Demonstration mit ähnlichem Titel wie diesmal nahmen im Oktober 2025 rund 14.000 Menschen teil. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen und antisemitischen Zeichen und Parolen. Etwa 30 Menschen wurden festgenommen. Bei einer israelkritischen Demonstration am vergangenen Mittwochabend gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahmen.

An mehreren Stellen in der Berliner Innenstadt sind am Samstag kleinere Demonstrationen zur Unterstützung Israels und gegen islamistischen Terror angemeldet. Wegen mehrerer zum Teil größerer Demonstrationen hat die Berliner Polizei angekündigt, mit insgesamt rund 1.400 Polizisten im Einsatz zu sein, darunter auch Einheiten aus mehreren anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.