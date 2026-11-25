Berlin (dpa/bb) – Zahlreiche Prominente haben wieder Weihnachtstüten für obdach- und wohnungslose Menschen gepackt. Am «Charity Promi Pack 2026» nahm auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) teil.

An der Aktion im Bikini Berlin beteiligten sich außerdem unter anderen Schauspielerin Ronja Forcher («Der Bergdoktor»), ZDF-Moderator Tim Niedernolte und die CSU-Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber. Gepackt wurden nach Angaben der Veranstalter insgesamt 500 Tüten mit warmer Kleidung, Kosmetikartikeln, Essen und Getränken. Sie sollen anschließend bei einer Weihnachtsfeier des Vereins «Straßenfeger» an Bedürftige verteilt werden.



