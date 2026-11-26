Berlin (dpa/bb) – Die landeseigene Berliner Energie und Wärme GmbH (BEW) stellt für das kommende Jahr weitgehend stabile Preise für Fernwärme in Aussicht. Der frühzeitige Einkauf von Brennstoffen und höhere Stromerlöse dämpften die Kosten, teilte die BEW mit.

Laut einer vorläufigen Modellrechnung für eine 70-Quadratmeter-Wohnung sollen die jährlichen Kosten bei unverändertem Verbrauch und gleicher Anschlussleistung von rund 1.083 Euro auf 1.084 Euro steigen – also um rund einen Euro und damit lediglich um 0,1 Prozent.





Endgültige Preise Mitte Dezember auf der Homepage

Die endgültigen Preise veröffentlicht die BEW nach eigenen Angaben voraussichtlich Mitte Dezember auf ihrer Homepage. Individuelle Kosten hingen dabei vom jeweiligen Vertrag, Versorgungsumfang und Verbrauch ab. Die Modellrechnung lasse sich deshalb nicht auf jede Rechnung übertragen.

«Für Standardverträge erwarten wir 2027 weitgehend stabile Fernwärmepreise. Unser Anspruch bleibt: Unsere Fernwärmepreise sollen regelmäßig nicht stärker steigen als die Inflation», sagte BEW-Chef Christian Feuerherd laut Mitteilung.

Berlin hatte das mehr als 2.000 Kilometer lange Fernwärmenetz im Frühjahr 2024 vom Energiekonzern Vattenfall übernommen. Es versorgt rund 700.000 Wohnungen in der Hauptstadt mit Fernwärme. Bis 2045 soll das Netz klimaneutral umgebaut sein.

Bei der Fernwärme wird die Wärme nicht im Haus, also im Heizungskeller, sondern zentral in einer oder mehreren Anlagen erzeugt und über ein unterirdisches Rohrleitungsnetz in angeschlossene Gebäude geliefert. Dafür können verschiedene Brennstoffe eingesetzt werden.