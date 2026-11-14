Berlin (dpa) – Das Jüdische Museum Berlin hat der Journalistin und Autorin Düzen Tekkal und dem Philanthropen Sir Michael Moritz den Preis für Verständigung und Toleranz verliehen. Anlässlich des 25. Jubiläums des Museums sprachen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Gründungsdirektor des Museums, W. Michael Blumenthal, am Samstagabend ein Grußwort.

Das Museum zeichnet jedes Jahr Menschen mit diesem Preis aus, die sich besonders für Völkerverständigung, Integration von Minderheiten und für das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen und Kulturen engagieren.





Dafür wurden Tekkal und Moritz geehrt

Düzen Tekkal sei eine herausragende Verfechterin von Menschenrechten, hieß es zur Begründung. Als deutsche Journalistin kurdisch-jesidischer Abstammung setze sie sich konsequent gegen Antisemitismus, Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit sowie für den interreligiösen Dialog, Bildungs- und Chancengerechtigkeit, Frieden und Demokratie ein.

Der britische Philanthrop, Autor und Unternehmer Michael Moritz engagiere sich seit vielen Jahren für Bildungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe. Er setze sich insbesondere für künstlerische Projekte ein, die jüdische Perspektiven und die Erfahrungen von Menschen in der Diaspora sichtbar machten und den gesellschaftlichen Dialog stärkten.

Steinmeier warnt vor wachsendem Antisemitismus

Steinmeier gratulierte Tekkal und Moritz zu ihrer Auszeichnung. Antisemitische Stimmen würden in Deutschland wieder lauter und aggressiver, sagte er laut Redemanuskript auf der Veranstaltung. Er betonte demnach, wie wichtig es angesichts dessen sei, an der Seite von Jüdinnen und Juden in Deutschland zu stehen, nicht zu schweigen und nicht wegzuschauen.

Außerdem lobte Steinmeier das Jüdische Museum anlässlich dessen 25-jährigen Bestehens als Vermittler, dem etwas ganz Entscheidendes gelinge: Berührungsängste abzubauen, Klischees zu hinterfragen und Vorurteile zu überwinden. Das Museum habe Gewesenes, Gewordenes und neu Gewachsenes gleichermaßen im Blick. Das sei wichtig, um der Lebenswirklichkeit der heute im Land lebenden Jüdinnen und Juden gerecht zu werden.