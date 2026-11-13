Berlin (dpa) – Christiane Krajewski scheidet nach zwölf Jahren an der Spitze von Special Olympics Deutschland (SOD) auf eigenen Wunsch aus dem Präsidium aus. Auf der Mitgliederversammlung in Berlin am Samstag strebt die ehemalige Ministerin im Saarland und Finanzsenatorin in Berlin keine vierte Wiederwahl an. «Ich wünsche mir, dass das Gute bewahrt wird, die Stärken von SOD gefördert werden und sich die Sichtbarkeit von Menschen mit geistiger Behinderung weiter verbessert», sagte die 77-Jährige, die mit ihrem Abschied einer neuen Führung Platz machen möchte.

In ihre Amtszeit fallen viele nationale Veranstaltungen mit den World Games in Berlin 2023 als Höhepunkt. Zugleich wurde SOD als nichtolympischer Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund anerkannt. Aber auch das Thema Inklusion wurde in den vergangenen zwölf Jahren in Deutschland vorangebracht. Mittlerweile hat jedes Bundesland einen eigenen Verband.





Auch die Nachfolge ist geregelt. Krajewski hat dem Präsidium Juliane Seifert als Nachfolgerin vorgeschlagen. Da das Präsidium die Nominierung unterstützt, scheint die Wahl der ehemaligen Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern nur Formsache zu sein.