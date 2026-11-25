Potsdam (dpa/bb) – Die Oberbürgermeisterin von Potsdam will die umstrittene Verpackungssteuer auf den Prüfstand stellen. Auch mit Blick auf den Weihnachtsmarkt beklagten Händler und Gastronomen zusätzliche Kosten und mehr Aufwand durch die To-Go-Abgabe, hieß es von der Stadt. Kritik an der Steuer auf Einwegverpackung gibt es aber schon lange.

Oberbürgermeistern Noosha Aubel (parteilos) räumte ein, zu spät nachgesteuert zu haben. In einer Videobotschaft sagte sie: «Ich muss aber rückblickend sagen, ich hätte schon beim ersten Störgefühl, bei den ersten Anzeichen stärker ins Gespräch gehen müssen mit den Fraktionen, ob das tatsächlich der richtige Weg für unsere Stadt ist.» Zuvor berichtete die «Märkische Allgemeine Zeitung».





Kommt Abgabe nur auf Becher für Getränke und Eis?

Aubel zeigt sich offen, die Verpackungssteuer «auf null» zu setzen und neu zu machen. Sie verwies dabei auch auf Änderungen am Modell in Freiburg (Baden-Württemberg): Dort wird die Abgabe ab 2027 nur noch auf To-Go-Einwegbecher für Getränke und Eis erhoben. Aubel sagte, sie wolle Gespräche mit den Stadtverordneten führen und klären, ob die bestehende Satzung zur Verpackungssteuer verbessert oder neu aufgesetzt werden solle.

Aubel sieht großen Frust und Unverständnis

Sie stehe nach wie vor hinter der Verpackungssteuer mit dem Ziel der Müllvermeidung. «Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass viele Anbieter, Restaurants, Händler etc. große Schwierigkeiten haben, Schwierigkeiten mit der Bürokratie, Schwierigkeiten, den Menschen beim Reden zu erklären, warum das eine besteuert wird und das andere nicht.»

Es gebe wegen der Abgabe auch großen Frust und Unverständnis bei vielen Menschen in der Stadt. «Und das hat mich tatsächlich ins Nachdenken gebracht», sagte Aubel. Sie wolle, dass die Menschen den Themen Umweltschutz und Müllvermeidung positiv begegnen.

Seit dem 1. Oktober erhebt Potsdam als einzige Stadt in Brandenburg eine kommunale Verpackungssteuer. Für Einwegbecher, Teller und Schalen beträgt sie jeweils 50 Cent, für Besteck 20 Cent. Damit will die Stadt Einwegmüll reduzieren und Mehrweg fördern. Wirtschaftsverbände haben die Abgabe stark kritisiert und sehen Wettbewerbsnachteile.