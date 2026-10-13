Potsdam (dpa/bb) – Zwei Teenager sollen in Potsdam von einer Gruppe Jugendlicher bedroht worden sein. Nach Angaben eines der Betroffenen zwangen mehrere Jugendliche die beiden dazu, am Montagvormittag das Schulgelände zu verlassen, wie die Polizei mitteilte. Im Park kam es demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mitglied der Gruppe und einem der Jugendlichen. Dabei soll der Teenager geschlagen worden sein.

Anschließend seien beide Jugendlichen bedroht worden. Die mutmaßlichen Täter ließen schließlich von den beiden ab und gingen in Richtung Hauptbahnhof.





Zusammenhang zu anderen Taten?

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wird unter anderem ermittelt, ob ein Zusammenhang zu früheren Vorfällen von Jugendgewalt besteht. Nach Gewalttaten von Jugendgruppen in Potsdam hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. «Dort werden relevante Vorgänge gebündelt, um Verfahren schnell zu bearbeiten und Muster frühzeitig erkennen zu können», teilte die Behörde vergangene Woche mit. Auch die Polizeipräsenz werde erhöht.

Die Polizeidirektion West stelle in einigen Bereichen der Potsdamer Innenstadt und Stadtteilen fest, dass vermehrt Jugendliche als Tatverdächtige von Gewaltstraftaten beschrieben würden, hieß es auf Anfrage. Dabei geht es auch um Körperverletzungen und Raubdelikte.