Berlin (dpa) – Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach zwei mutmaßlichen Dieben, die aus dem Berliner Kaufhaus des Westens eine kostbare Porzellan-Standuhr gestohlen haben sollen. Die beiden Verdächtigen sollen die Uhr mit dem Titel «Degenfechter» bereits am späten Nachmittag des 6. Oktober von der Verkaufsfläche der Meissener Porzellan-Manufaktur entwendet haben, wie die Polizei mitteilte.





Die Verdächtigen betraten demnach nacheinander die Verkaufsfläche. Einer der Männer soll die «hochpreisige» Standuhr aus der Auslage genommen und in einem schwer einsehbaren Bereich abgestellt haben. Der andere verstaute das Diebesgut in einem beigefarbenen Mantel. Das Kleidungsstück war durch die Form und das Gewicht deutlich ausgebeult und hing beim Gehen schwerfällig herab. Der Mann verließ das Kaufhaus über ein Parkhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität der Verdächtigen. Wem wurde die beschriebene Porzellan-Standuhr zum Kauf angeboten oder wer kann Angaben zu deren aktuellem Verbleib machen?