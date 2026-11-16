Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Runter von der Couch, raus auf das Eis: Wenn es kalt und ungemütlich ist, lockt einen vielleicht die Aussicht auf ein paar Runden auf Kufen nach draußen. Vielerorts in Berlin und Brandenburg haben schon die Schlittschuhbahnen geöffnet oder die Veranstalter sind dabei, ihre Pop-up-Eisflächen vorzubereiten. Es gibt eine große Auswahl an klassischen Eisstadien, wetterunabhängigen Hallen sowie saisonalen Open-Air-Eisbahnen, etwa auf Winter- und Weihnachtsmärkten. Auch Eisdiscos gibt es regelmäßig.

Welche Eislauf-Möglichkeiten gibt es in Berlin und Brandenburg?

Das Horst-Dohm-Eisstadion in Berlin-Wilmersdorf ist nach Angaben des Bezirksamts mit 6.170 Quadratmetern die größte Freiluft-Eisbahn der Hauptstadt und bietet durch die Trennung von Schnelllaufring und Innenfeld viel Platz. Saisonstart für das öffentliche Laufen ist am Montag (16. November) auf dem 400-Meter-Außenring, am Samstag (21. November) soll die Innenfläche folgen.





Ähnlich groß ist die Eishalle im Sportforum Hohenschönhausen in Berlin-Lichtenberg. In der überdachten Eisschnelllaufhalle läuft vor allem der Trainings- und Wettkampfbetrieb für die Profis – aber zu einzelnen Zeitslots dürfen auch Laien-Läuferinnen und -Läufer auf das Eis. Die Saison läuft schon seit dem 12. Oktober.

Weitere feste Eisbahnen gibt es nahe dem Tempelhofer Feld etwa mit dem Eisstadion Neukölln, in Berlin-Wedding im Erika-Heß-Eisstadion und in Lankwitz auf einer Eisbahn mit 1.800 Quadratmetern, auf der es auch rutschende Helfertiere aus Plastik für Kinder gibt.

In Brandenburg öffnet alljährlich von November bis März etwa die Eishalle in Senftenberg. Das Bundesland setzt aber insgesamt auf mehr auf private Veranstalter von Höfen, Freizeitparks und Weihnachtsmärkten, die Flächen zum Schlittschuhlaufen anbieten.

Wo gibt es Pop-up-Eisbahnen?

Beliebte saisonale Eisbahnen gibt es in Brandenburg an vielen Ecken. Auf 1.700 Quadratmetern kann man im Holland-Park in Panketal in einem Zelt Schlittschuhlaufen. Hier gibt es auch einen kleinen separaten Bereich von 150 Quadratmetern für die allerersten Schritte auf dem Eis und einen Tunnel mit bunten LED-Lichtern zum Durchfahren.

Für begrenzte Zeit können Besucherinnen und Besucher auch im Karls Erlebnis-Dorf Elstal (Wustermark), dem Spargel- und Erlebnishof Klaistow (Beelitz) und dem Spargel- und Erlebnishof Kremmen (Oberhavel) ihre Runden auf dem Eis drehen. Auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt am Holländischen Viertel gibt es vom 23. November bis zum 27. Dezember 2026 Open-Air-Eis – und an Nikolaus öffnet zudem die Indoor-Eisbahn in der Metropolis Halle am Filmpark Potsdam-Babelsberg.

Auch in Berlin gibt es einige Pop-up-Eisbahnen: mit Innenstadt-Feeling etwa im Center am Potsdamer Platz, neben Gehegen im Tierpark Berlin und auch dort, wo im Sommer in Friedrichshagen oder in Grünau ein Strandbad ist, öffnet im Winter eine Eisfläche.

Wie sieht es mit Eisdiscos und Eisstockschießen aus?

Während fast alle Eisbahnen auch Leihschuhe für eine spontane Eisrunde sowie Kakao und Glühwein zum Aufwärmen anbieten, haben andere auch Extra-Veranstaltungen im Angebot. Es gibt vielerorts regelmäßige Eisdiscos für Kinder und Erwachsene und auch Eisstockbahnen zum Mieten etwa für Weihnachtsfeiern.

Außergewöhnlich ist zudem ein Kunstprojekt im Berliner Museum Dark Matter. Auf 1.000 Quadratmetern gibt es in der Ausstellung «Winterlights» eine beleuchtete Winterlandschaft mit einem hängenden Wald aus 600 Tannenbäumen und mehr als 300.000 Lichtpunkten. Eingebunden ist eine Eisbahn, über der Tannenbäume inmitten der Lichtinstallation schweben.