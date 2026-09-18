Berlin (dpa/bb) – Nach einem Streit und einer Gefährdung durch Insassen eines Autos in Berlin-Kreuzberg hat ein Polizist auf Reifen des Wagens geschossen. Die Verdächtigen konnten in der Nacht auf Freitag trotzdem entkommen, wie die Polizei mitteilte.

Neben einem Auto von Zivilpolizisten in der Ritterstraße habe in der Nacht ein hochmotorisierter Wagen gehalten, so die Polizei. Die Insassen hätten ihn verlassen, es kam zu einem Streit, dann hätten sie einen Polizisten mit Reizgas besprüht.





Der Polizist habe sich vor den Wagen gestellt, der Fahrer sei trotzdem losgefahren, teilte die Polizei mit. Ein anderer Polizist habe daraufhin auf Reifen geschossen. Der erste Polizist konnte noch zur Seite springen, das Auto verschwand. Die Polizei fahndet nach den Tätern.