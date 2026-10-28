Berlin (dpa/bb) – Weil er versucht hatte, ein Auto am Wegfahren zu hindern, ist ein Polizist leicht am Bein verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Beamte am Dienstagabend im Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf die Motorhaube des Autos eines 19-Jährigen geklettert. Als dieser beschleunigte und dann wieder abbremste, stürzte der Polizist. Laut einer Sprecherin benötigte er vorerst keine ärztliche Behandlung und arbeitete weiter. Der 19-Jährige habe keinen gültigen Führerschein, hieß es weiter.

Den Angaben zufolge war die Polizei am Dienstagabend wegen mehrerer Verkehrsverstöße auf das Auto des 19-Jährigen aufmerksam geworden. Als die Einsatzkräfte sich daraufhin um den Wagen herum aufstellten, setzte der 19-Jährige zurück, überfuhr mehrere Büsche und stieß gegen ein parkendes Auto.





Der 19-Jährige flüchtete schließlich und wurde später in einem Krankenhaus in Köpenick gefunden. Die Polizei beschlagnahmte ein mutmaßliches Tatfahrzeug sowie das Handy des Mannes. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.