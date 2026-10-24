Berlin (dpa/bb) – Bei einem Einsatz in einem Hotel in Berlin-Fennpfuhl ist ein Polizist mit einer Bierdose ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Ein 17-Jähriger soll den Beamten angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei war in den frühen Morgenstunden zu dem Hotel an der Landsberger Allee gerufen worden. Dort sollen ein 47-jähriger Hotelgast und seine Begleiter, darunter sein 17-jähriger Sohn, zwei Mitarbeiter beleidigt und bedroht haben. Die drei erhielten Hausverbot.





Als der 17-Jährige seinem Vater später mehrere Bierdosen bringen wollte, forderte ihn ein Beamter auf, dies zu unterlassen. Daraufhin soll der Jugendliche den Angaben zufolge dem Polizisten mit einer Dose ins Gesicht geschlagen haben. Der 17-Jährige und sein Vater wurden anschließend festgenommen. Atemalkoholtests ergaben bei beiden jeweils rund zwei Promille. Der verletzte Beamte wurde im Krankenhaus behandelt.