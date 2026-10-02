Dresden/Schwarzheide (dpa) – Die sächsische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mann, der versucht haben soll, sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Der Beschuldigte sei am Freitagmorgen in Dresden festgenommen worden, teilte Behördensprecher Patrick Pintaske mit. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchte die Polizei außerdem ein Wohnhaus im brandenburgischen Schwarzheide sowie drei weitere Objekte in Berlin.

Dem Beschuldigten wird die versuchte Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angelastet. Zudem wirft ihm die Generalstaatsanwaltschaft das Vorbereiten einer terroristischen Straftat vor. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es.





Der Mann sei in Untersuchungshaft genommen worden. Seine Staatsangehörigkeit sei derzeit ungeklärt. Er sei in seiner Wohnung in der sächsischen Landeshauptstadt gefasst worden.

Die Durchsuchungen in Schwarzheide und Berlin hätten sich gegen Dritte gerichtet, die nicht selbst beschuldigt seien. Die sächsischen Ermittler seien dabei von der Brandenburger und der Berliner Polizei unterstützt worden. Es seien auch Spezialkräfte im Einsatz gewesen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Bei den Razzien seien Technik, Unterlagen sowie Hieb- und Stichwaffen sichergestellt worden.