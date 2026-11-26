Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Polizeibeauftragte Inka Gossmann-Reetz hat die Polizei zu mehr Offenheit für Kritik beim Umgang mit Beschwerden aufgerufen. «Gute Führung zeigt sich gerade darin, mit unbequemen Rückmeldungen souverän umzugehen, sie ernst zu nehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen», sagte Gossmann-Reetz bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts im Landtag.

«Eine systematische Auswertung, um wiederkehrende Probleme zu erkennen und daraus Verbesserungen für die Organisation abzuleiten, findet bisher nur begrenzt statt», sagte die Beauftragte. Dies biete aber die Chance, daraus zu lernen. «Damit dieses Lernen möglich ist, braucht es allerdings auch eine Führungskultur, die Kritik zulässt.»





Minister: Nehmen Hinweis ernst

Innenminister Jan Redmann (CDU) sagte Verbesserungen zu. «Die Beauftragte sagt, Beschwerden würden in der Polizei zu selten als Chance genutzt – und diesen Hinweis nehmen wir sehr ernst», sagte Redmann. «Mein Haus leitet eine Projektgruppe, die das Beschwerdemanagement derzeit modernisiert.» Daran seien unter anderem das Polizeipräsidium, die Hochschule der Polizei und die Polizeibeauftragte beteiligt. Er stellte sich vor die Beamten: «Ich vertraue dieser Polizei und ihrer Führung.»

Gossmann-Reetz kritisierte auch Verzögerungen bei der Übermittlung von Informationen. Der Innenminister nahm das ebenfalls auf: «Wo die Polizeibeauftragte Informationen nicht oder zu spät bekommt, haben wir gemeinsam mit dem Präsidium die Abläufe bereits verbessert», sagte Redmann.

Mehr Beschwerden als im Jahr zuvor

Im Jahr 2025 wurden 85 Beschwerden und Eingaben bei der Polizeibeauftragten eingereicht oder bearbeitet. Das sind 40 Prozent mehr als im Berichtsjahr 2024. Fast drei Viertel der Beschwerden reichten Bürgerinnen und Bürgern ein, rund ein Fünftel stammte Polizeibediensteten. Der Grund waren zu 56 Prozent (48 Fälle) Verhaltensfehler, zu 23 Prozent (19 Fälle) Rechtsfehler und zu 12 Prozent (10 Fälle) Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

Der AfD-Abgeordnete Wilko Möller, selbst Polizist, fordert wie die FDP – die nicht im Landtag vertreten ist – die Abschaffung der Stelle der Polizeibeauftragten.